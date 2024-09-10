Владельцы Hyundai и Kia в России могут спать спокойно.

Владельцы автомобилей Hyundai и Kia в России могут не беспокоиться о поиске запчастей. Министерство промышленности и торговли России внесло компоненты для этих марок в список разрешенного параллельного импорта. Это значит, что теперь запчасти для "корейцев" можно будет приобрести без проблем.

Минпромторг обновил список товаров, которые можно ввозить в страну в обход официальных представителей. Среди новинок - детали для автомобилей Hyundai и Kia. В ведомстве считают, что это решение поможет владельцам этих авто легко находить необходимые запчасти. "Добавление брендов Kia и Hyundai в список было продиктовано большим количеством таких автомобилей у россиян. Теперь на внутреннем рынке будет достаточно компонентов для их обслуживания", - объяснили в Минпромторге.

Ранее на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге производились такие популярные модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. После ухода корейской компании из России, производство этих автомобилей продолжилось под маркой Solaris, используя оставшиеся комплектующие. Таким образом, владельцы "корейцев" могут быть уверены в доступности запчастей для своих авто.