Ранее для решения таких задач в основном использовалось зарубежное ПО.

Ростех запускает новый проект для обработки больших данных и создания цифровых копий. До сих пор в этой области часто использовались иностранные технологии. Но теперь компании «РТ-Иридиум» и НИЦЭВТ, которые входят в Ростех, объединились. Они будут создавать специальную систему, которая поможет в научных исследованиях и улучшении производства на крупных заводах.

Этот проект включает в себя использование разработок «РТ-Иридиум» в области виртуализации и вычислительные мощности от НИЦЭВТ. Основная цель — сделать так, чтобы в России было больше своих технологий для работы с большими данными, что поможет в развитии науки и промышленности.

Кроме того, проект направлен на замену иностранных технологий на отечественные, что укрепит независимость страны в технологической сфере.