За злоупотребление своим доминирующим положением .

Это решение связано с нарушением правил конкуренции в Евросоюзе, установленных еще в 2017 году. Основная причина штрафа - поддержка Google своего сервиса для покупок в ущерб другим.

Суд посчитал, что действия Google были несправедливыми и нарушали принципы честной конкуренции. В июне 2023 года компанию также обвинили в нарушении антимонопольных законов в сфере рекламы. Более 30 европейских медиаорганизаций потребовали от Google возместить ущерб на сумму около €2,1 млрд, указывая на злоупотребление доминирующим положением на рекламном рынке.

Это решение суда подчеркивает важность соблюдения правил конкуренции и демонстрирует последствия для компаний, нарушающих эти правила.