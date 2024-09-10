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g1tarist
ВС РФ вышли к городу Горняк на Покровском направлении
ВСУ уже не контролируют северо-восточную его часть.

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский в своем интервью американскому информационному агентству заявил, что ВС РФ остановили продвижение на Покровском направлении и не прошли ни метра. На этом фоне приходили многочисленные сообщения про взятие под контроль того или иного населенного пункта или начало штурмовых действий. В частности, сегодня приходят сведения, что российская армия подошла с северо-воска к городу Горняк на Покровско-кураховским направлении.

Население города Горняк насчитывало до 12 тысяч жителей, но их все эвакуировали в тыл и теперь в городской черте идут штурмовые действия ВС РФ. Сообщается, что северо-восточная часть населенного пункта уже освобождена от ВСУ и столкновения переходят вглубь. Взятие и подход российских подразделений к Горняку создает большую проблему для украинской армии, так как начинается захлопывание так называемого Невельского кармана, где сейчас сидит крупный гарнизон ВСУ, который пока не спешат убирать из-под удара.

Стоит также отметить, что одновременно ВС РФ постепенно подбираются к расположенному южнее Кураховскому водохранилищу на южном берегу которого распложен город Курахово. Данный населенный пункт уже подпирается российскими войсками с одной стороны и сейчас спешно превращается украинцами в укрепрайон. Ранее через Курахово шел большой поток грузов в укрепрайоны, созданные украинской армией в Донецкой агломерации и которые сейчас находятся под полным российским контролем.

#сво #всу
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