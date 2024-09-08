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g1tarist
В Польше показали бронемашину Bobr 3 со спаркой из зенитных ракет на боевом модуле
Теперь еще и в зенитном варианте.

Войско Польское продолжает стремительно избавляться от пережитков советского прошлого и заказало 286 бронемашин «Бобр 3» для замены БРДМ-2 и модификаций. Заказ будет выполнять местная компания AMZ Kutno, которая обязалась поставить заказанные машины в период с 2025 – 2030 годы. В тоже самое время, на проходящей на этой неделе выставке MSPO фирма показала зенитный вариант бронемашины Bobr 3 с установленными ЗУР на боевом модуле.

В рамках выставки MSPO поляки вовсю демонстрировали свои самостоятельные разработки и одно из них стала попытка сделать из патрульной бронемашины типа БРДМ-2 мобильную точку ПВО. При этом в качестве ударной мощи использовали спаренные пусковые установки для зенитных ракет малой дальности. Кроме того, на машину установили 30-мм автоматическую пушку и 7,62-мм пулемет.

Что касается бронезащиты «Бобра», то она сугубо противопульная и держит в упор бронебойные пули калибра 7,62-мм. Более крупные боеприпасы просто не заметят брони бронемашины, но есть вариант с увеличение массы и повышение защищенности экипажа. Вдобавок установлена противоминная защита, которая должна помочь экипажу пережить подрыв мин не самой большой мощности.

«Бобр 3» весит, в зависимости от модификации, 12 – 14 тонн, но способен разгоняться по шоссе до 90 км/ч. Конструкторы предусмотрели возможность машины преодолевать водные преграды вплавь со скоростью до 7 км/ч.

#польша #бронемашина #bobr 3
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