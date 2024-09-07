Поражено скопление военной техники ВСУ.

Прошел ровно месяц с начала вторжения украинской армии на территорию Курской области. ВСУ скапливают большое количество резервов на прилегающих к Курщине областях, а также перегоняют личный состав на временно оккупированную российскую землю. На фоне столкновений в сети появились кадры с использованием одной из самых мощных конвенциональных бомб в арсенале ВС РФ. По скоплению военной техники ВСУ на Курском направлении прилетел ФАБ-3000 с УМПК.

С момента первого официального использования этого типа авиабомб прошло уже больше трех месяцев и кадры с прилетом трехтонной бомбы некого уже не удивляют. Напомним, что самое первое применение было по одному из пунктов дислокации бойцов ВСУ в Харьковской области. Сейчас ФАБ-3000 с УМАК доработали и они стали летать точнее и дальше, хотя их и сбрасывают с сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Стоит отметить, что бомба весит 3 тонны, но взрывчатки в ней всего 1390 кг, которую детонирует сразу несколько взрывателей.

В рамках обороны Курской области было активное использование трехтонных бомб, так как они имеют не самую большую дальность полета среди всех боеприпасов с УМПК.