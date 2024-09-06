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g1tarist
Заводы Volkswagen могут остановить производство уже в октябре
Более 500 000 сотрудников готовы к масштабной забастовке.

В октябре работники Volkswagen могут начать большую забастовку. Более полумиллиона человек готовы прекратить работу. Однако профсоюз хочет поговорить с руководством заранее, чтобы избежать простоя. Проблема в том, что Volkswagen думает об отмене договорённостей, которые защищают рабочие места, и о закрытии двух заводов в Германии. Это вызвало недовольство среди работников.

Профсоюз предлагает решение: ввести 4-дневную рабочую неделю. Это может помочь избежать забастовок. Если же переговоры не начнутся, забастовка может произойти уже в конце октября. Торстен Грёгер из профсоюза подчеркнул, что соглашения о защите рабочих мест очень важны, особенно в кризисные периоды. Он напомнил, что такие договорённости работают уже десятилетиями.

Всё это происходит на фоне новостей о том, что Volkswagen может закрыть заводы в Германии из-за падения продаж автомобилей. Компания уже думает об отказе от обещания защищать рабочие места, данного в 1994 году, которое предотвращало увольнения до 2029 года.

Также стало известно, что Volkswagen рассматривает закрытие одного из своих заводов в Германии, чтобы сократить расходы.

#volkswagen #забастовка #заводы
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У Volkswagen остаётся один или два года, чтобы адаптироваться и сохранить бренд
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