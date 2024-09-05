Они были перехвачены в небе над Гомелем.

Украинская армия продолжает использовать беспилотные аппараты для ударов по российской территории. Сообщается, что несколько безэкипажных катеров были перехвачены и уничтожены на подходах к Новороссийску, где базируется часть Черноморского флота РФ. Кроме того, приходят сообщения про большой налет БПЛА на территорию Брянской области, которая сегодня находится в состоянии повышенной готовности. Украинские аппараты были перехвачены дежурными силами ПВО ВС РФ.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте» - пишет губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Но украинские дроны попробовали проникнуть не только в воздушное пространство России, но и в небо Беларуси. Сообщается, что в небе над Гомелем обнаружили сразу две украинские машины, по которым сработали системы ПВО. При этом также приходят сведения, что по тревоге в небо были подняты истребители-перехватчики ВВС Республики Беларусь.

Стоит отметить, что это не первый случай нарушения украинцами белорусской границы таким методом. Ранее сообщалось про найденные обломки одного из украинских дронов, а также один раз ВСУ предприняли попытку атаковать российский самолет А-50 на одном из белорусских аэродромов. При этом в отличии от польских ПВО, которые пропустили российские дроны, дежурные средства ПВО Беларуси не пропускают разные «неопознанные» цели.