Все-таки нужно возвращать украинцев на родину.

Итак, раздутый чиновничий аппарат на Украине в скором времени может стать еще больше, и вся за счет создания нового министерства. Оно, министерство, будет заниматься вопросами репатриации украинцев, которые сбежали из страны за границу из-за событий 2014 и 2022 годов. О создании новой структуры заявил Давид Арахамия, который имеет крайне большое влияние в украинском правительстве. При этом создание министерства по делам возвращения украинцев потребует создания новых министерских должностей, в том числе и руководящих.

«Сейчас на должность главы этого министерства подыскивают кандидата» - высказывает Арахамия.

Стоит отметить, что за все время начиная с 2014 года за границу эмигрировало более десятка миллионов украинцев. С момента начала СВО из страны уехало до нескольких миллионов человек, в том числе и мужчины призывного возраста. Украинская власть уже давно смотрит на беженцев, как на новый источник мобилизационного ресурса и вот появляется сообщение про создание новой структуры, направленной как раз на этот процесс. При этом остается загадкой почему этим не может заниматься, например Министерство иностранных дел, в котором властвует Кулеба.

При этом западные страны также не прочь избавиться от украинских беженцев, которые хлынули потоком после 2022-го года. Особенно много их осело в Германии и Польше, которые не видят ничего страшного в том, чтобы вернуть украинцев домой. При этом часть украинцев уже получила европейское гражданство, а другие, несмотря на предпринимаемые Украиной меры, продолжают избегать украинских посольств.