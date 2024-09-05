Она придет на замену БМП-1 в польской армии.

На проходящей сейчас в Польше крупнейшей оружейной выставке MSPO 2024 продолжают показывать военную технику, которая должна заменить собой устаревшие образцы. Так на своем стенде компания Huta Stalowa Wola продемонстрировала принятую на вооружение польской армии БМП «Барсук», которая должна заменить собой устаревшие, произведенные еще по советской лицензии, БМП-1 (BWP-1). Контракт на поставку тысячи «Барсуков» был подписан в феврале 2023 года и Войско Польское постепенно начинает получать новые машины.

В отличии от модульной «Росомахи» «Барсук» не потеряет возможность преодолевать водные преграды самостоятельно. В этом была главная затея конструкторов, которым дали задание сделать именно аналог советской бронемашины. Однако в «Барсуке» использовали наработки от «Росомахи». Например, обе машины используют дистанционно управляемый боевой модуль ZSSW-30 с 30-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Кроме того, имеется противотанковое управляемое вооружение в виде ПТУР «Спайк».

«Данная бронемашина станет эффективной заменой BWP-1 [производившаяся в Польше по лицензии советская БМП-1], которые находятся на вооружении армии с 1973 года» – сообщают представители компании.

Что касается бронирования «Барсука», то борт машины выдерживает попадания 7,62-мм бронебойных пуль, а лоб способен пережить очередь из 14,5-мм бронебойных пуль. Экипаж состоит из тех человек: механик-водитель, командир и наводчик. Боевое отделение рассчитано на десант из 6 человек в полной боевой экипировке. Barsuk оснастили современным 720-сильный двигателем, разгоняющим машину до 65 км/ч по шоссе и 8 км/ч по воде.