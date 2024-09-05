Настоящее возрождение танковых войск.

С момента распада СССР страны западной Европы сильно расслабились и постепенно срезали расходы на развитие вооруженных сил. Так, Нидерланды полностью избавились от танков еще 10 лет назад, потому что правительство не видело угроз, где они могут понадобиться. Однако обстановка сильно изменилась с момента начала СВО и правительство королевства решило поддаться общим веяниям милитаризации и возродить танковые силы.

Согласно официальным заявлениям на возрождение танковых войск потратят до 300 миллионов евро в год, и эта сумма будет входить в обязательные для стран НАТО 2% расходов на армии. При этом в качестве ОБТ будут использовать немецкие машины «Леопард 2», которые будут специально собраны для возрожденных подразделений.

«Создание этого подразделения, которое поможет Нидерландам выполнить целевой показатель НАТО по расходованию не менее 2% своего ВВП на оборону, обойдется в сумму от 260 до 315 миллионов евро в год» - пишут в газете NRC Handelsblad.

Пока неизвестно в каком именно формате будут воссозданы танковые сил. Однако отмечается, что подобная задумка появилась у нидерландского правительства еще в прошлом году под впечатлением от проводимой российской армией Спецоперации. При этом, что интересно, благодаря подписанным с немцами договорам нидерландская армия по факту входит в состав Бундесвера, но приказывать голландским частям можно только с разрешения кабинета министров королевства.