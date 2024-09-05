Возможно, окружение Невельской группировки.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успех на Покровском направление и двигаются южнее Карловки, создавая угрозу окружения Кураховскому гарнизону. Однако в окружение может попасть не только развитый украинский укрепрайон, но и засевшая в селе Невельское группировка войск, которую отрезают от возможных путей эвакуации. В частности, ВС РФ взяли под контроль северо-западную часть Желанного1-го и часть побережья реки Волчья к северу. Этот участок идеально подходил для переправы через реку на правый берег, так как в этом месте разлив очень узкий.

Российская армия подошла к селу Желанное на берегу реи Волчья и взяли под контроль большой кусок территории населенного пункта на северо-западе. При этом создается угроза окружения для Невельской группировки ВСУ, которая сейчас планомерно теряет пути для отступления по суше и единственный вариант переправа через реку. При этом российские подразделения контролируют наиболее узкий участок реки с севера от Желанного 1-го и ВСУ придется уходит в случае чего через реку в очень неудобном месте, бросая технику и артиллерию.

На ситуацию обращают внимание в украинской прессе, заявляя, что командованию ВСУ требуется срочно что-то предпринять. Однако на группировку в Невельском похоже никто не обращает внимания и ни отводят оттуда войска, ни пересылают туда свежие подкрепления. Что с учетом общей ситуации для ВСУ на этом направлении вообще не удивительно, так как ранее была потеряна Карловка, которая должна была вместе с Галициновкой стать важным узлом снабжения для рывка на Донецк.