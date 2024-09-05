Они теперь летят на 15% дальше.

Российская армия продолжает развивать свое преимущество в области военной авиации над украинской армией. А все дело в том, что ВС РФ в скором времени получат, а по некоторым данным уже получают, новые варианты авиабомб с Управляемые модулями планирования и коррекции, которые по некоторым данным летят на 15% дальше. Это стало возможным за счет улучшения авионики и увеличения площади крыльев.

В первую очередь тему новых вариантов УМПК обсуждают на Украине в экспертной среде, но не остаются в стороне и назначенные на места Киевом чиновники. В частности, про появление улучшенных вариантов УМПК заявляет чиновник Харьковской области Терехов. Согласно заявлениям чиновника, это повышает возможности российской авиации по нанесению глубинных ударов и вынудит ВС ВСУ подтягивать системы ПВО ближе к линии боевого соприкосновения. Кроме того, это также поможет российским летчикам работать с более безопасной дистанции без входа в зону работы украинских ПВО.

Российские официальные источники пока никак не комментируют появление у авиации новых модификаций УМПК. Однако если они пойдут в войска, то у ВКС повысится возможность маневра и увеличится список возможных целей. Например, можно будет наносить бомбовые удары вглубь Сумской области, где скапливаются войска ВСУ, которые потом пойдут в Курскую область. Но и на остальных участках ЛБС также серьезно изменится расстановка в ближнем тылу украинской армии, которая будет стремиться убрать ранее находящиеся в безопасности склады и пункты дислокации дальше от ЛБС.