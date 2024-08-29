Этот квазар имеет высокую скорость звездообразования.

Ученые из Японии обнаружили новый квазар, который светится невероятно ярко. Это открытие сделали астрономы под руководством Ёсики Тобы. Они работают в Национальной астрономической обсерватории Японии. Квазар получил название eFEDSJ0828–0139. Он интересен тем, что вокруг его черной дыры происходит очень быстрое звездообразование. Также черная дыра этого квазара поглощает материю с огромной скоростью.

Квазары - это яркие объекты в космосе, в центре которых находится черная дыра. Они излучают свет и другие виды электромагнитного излучения. Квазары считаются одними из самых ярких и далеких объектов, которые мы можем видеть во Вселенной. Они помогают ученым изучать космос.

Данный квазар впервые заметили с помощью космического аппарата Spektr-RG. Потом команда Тобы подтвердила его существование, используя разные телескопы. Они выяснили, что масса черной дыры в квазаре составляет около 620 миллионов масс Солнца. А его светимость в инфракрасном диапазоне достигает 68 триллионов солнечных светимостей.

Интересный факт: скорость, с которой в этом квазаре образуются новые звезды, очень высока. Ученые подсчитали, что каждый год там может появляться до 1000 новых звезд. Это позволяет наблюдать за тем, как растут и развиваются черные дыры и галактики.

Открытие этого квазара показывает, что с помощью современных технологий можно найти еще много неизвестных ярких объектов в космосе. Ученые надеются, что благодаря новым инструментам, таким как спектрограф Subaru Prime Focus Spectrograph, они смогут узнать больше о квазарах и тайнах Вселенной.