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g1tarist
Ученые из Японии обнаружили новый сверхъяркий квазар
Этот квазар имеет высокую скорость звездообразования.

Ученые из Японии обнаружили новый квазар, который светится невероятно ярко. Это открытие сделали астрономы под руководством Ёсики Тобы. Они работают в Национальной астрономической обсерватории Японии. Квазар получил название eFEDSJ0828–0139. Он интересен тем, что вокруг его черной дыры происходит очень быстрое звездообразование. Также черная дыра этого квазара поглощает материю с огромной скоростью.

Квазары - это яркие объекты в космосе, в центре которых находится черная дыра. Они излучают свет и другие виды электромагнитного излучения. Квазары считаются одними из самых ярких и далеких объектов, которые мы можем видеть во Вселенной. Они помогают ученым изучать космос.

Данный квазар впервые заметили с помощью космического аппарата Spektr-RG. Потом команда Тобы подтвердила его существование, используя разные телескопы. Они выяснили, что масса черной дыры в квазаре составляет около 620 миллионов масс Солнца. А его светимость в инфракрасном диапазоне достигает 68 триллионов солнечных светимостей.

Интересный факт: скорость, с которой в этом квазаре образуются новые звезды, очень высока. Ученые подсчитали, что каждый год там может появляться до 1000 новых звезд. Это позволяет наблюдать за тем, как растут и развиваются черные дыры и галактики.

Открытие этого квазара показывает, что с помощью современных технологий можно найти еще много неизвестных ярких объектов в космосе. Ученые надеются, что благодаря новым инструментам, таким как спектрограф Subaru Prime Focus Spectrograph, они смогут узнать больше о квазарах и тайнах Вселенной.

#космос #япония #наука #квазары
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