На площадке уже несколько десятков объявлений под заказ.

Российские дилеры начали продавать новейший Infiniti QX80. На сайте Auto.ru уже появились десятки объявлений о возможности заказать этот автомобиль. Цены на него начинаются от 13,327 млн рублей, что ниже предыдущей стартовой цены в 14,2 млн рублей. В среднем, стоимость новинки колеблется в районе 14-15 млн рублей.

Infiniti QX80 нового поколения был представлен всего несколько месяцев назад и пока в России его купить "сразу" нельзя - все машины продаются под заказ. Этот автомобиль является прямым конкурентом Lexus LX J300, но по многим характеристикам превосходит его. Например, QX80 длиннее на 254 мм и имеет большую колесную базу на 226 мм. Оба внедорожника оснащены бензиновыми двигателями V6 объемом 3,5 л, но у Infiniti мощность двигателя выше - 450 л.с. против 415 л.с. у Lexus. К тому же, в базовой комплектации Infiniti идет с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и, как правило, с полным приводом.

Один из дилеров сообщил, что автомобиль уже куплен и прибудет в Москву в середине октября. Цена такого экземпляра составит 15,6 млн рублей. Для сравнения, цены на новый Lexus LX J300 начинаются с 14 млн рублей, но большинство предложений находится в диапазоне 18-20 млн рублей.

Таким образом, новый Infiniti QX80 предлагает российским покупателям премиальные характеристики и высокую мощность по цене, конкурентоспособной по сравнению с аналогами от других брендов.