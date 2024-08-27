Украине необходимо остановить российское наступление.

Штурмовые действия российских подразделений уже дали результат в виде почти полного контроля над Новоградовкой, которая является частью очередной линии обороны ВСУ перед Покровском. При этом российские военные захватили не только большую часть ПГТ, но и взяли под контроль окружающие шахты.

Успехи российской армии на Покровском направлении стали неприятным сюрпризом для украинского командования. Есть мнение, что Сырский рассчитывал, что командование ВС РФ снимет часть войск с этого направления и направит их на тушение пожара в Курщине. Однако что-то пошло не так и теперь именно украинская армия осталась без отлично подготовленных и оснащенных резервов, которые могли бы стать серьезной проблемой при взятии Покровска.

Между тем российские военные взяли почти 90% Новоградовки, которая составляет оборонительную линию перед Покровском вместе с Градовкой. Кроме того, падение ПГТ открывает дорогу не только в сторону Покровска, но и на Мирноград. Из обоих населённых пунктов уже эвакуируют население, а войска и Нацгвардия готовятся к обороне. Сейчас ВСУ оставляют за собой два террикона неподалеку от Новоградовки, пытаются там закрепиться, но из-за неподготовленности позиций превращаются в мишени для артиллерии и авиации. Стоит также отметить, что одновременно ВС РФ почти полностью взяли под контроль Градовку, которая также считалась оборонительной линией.