Создают угрозу окружения украинской группировки.

Активные действия в Курской области России не стихают, и российская армия успешно поражает соединения ВСУ и постепенно забирает назад территорию и купирует попытки прорыва вглубь страны. В частности, сообщается что морпехи ВС РФ при поддержке других подразделений и артиллерии смогли продвинуться во фланг ВСУ в Суджанском районе почти на 2 км, что создает опасность их окружения.

В минувшие выходные морские пехотинцы 810-й бригады вместе с пехотными подразделениями и при поддержке тяжелой техники и дронов нанесли сильный удар в Суджанском районе по населённому пункту Борки, расположенному на правом берегу реки Псел. Засевшая в селе группировка ВСУ понесла большую убыль личного состава и бронетехники, что резко ослабляет позиции украинцев на этом направлении. При этом российские военные не только вернули под контроль часть российской земли, но и создали большую «серую зону», в том числе в части приграничной территории Сумской области.

Стоит отметить, что подобное продвижение во фланге украинской группировки может привести к созданию «котла», крышка которого захлопнет путь отступления обратно на Украину. При этом источники также сообщают, что перед атакой ВС РФ нанесли удары по приграничным местам сосредоточения ВСУ в Сумской области, чтобы к Боркам не могло подойти подкрепление. Вдобавок такой очаг напряжения заставляет украинское командование перебрасывать резервы к Боркам, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск.