И уже привлек 11 миллионов $ инвестиций.

Санкает Патхак, известный своим предыдущим проектом в области финтеха, теперь взялся за новое дело. Он основал стартап в сфере робототехники под названием Foundation. Цель этого проекта – создание роботов, похожих на человека, которые смогут работать в сложных условиях. Это должно помочь решить проблему нехватки рабочих рук. Уже на старте компания привлекла 11 миллионов долларов от Tribe Capital и других инвесторов.

Арджун Сетхи, соучредитель и управляющий директор Tribe Capital, также вложился в этот проект. Ранее он помогал финансировать различные стартапы на начальных этапах. По информации от июня, Foundation уже получила 10 миллионов долларов от Tribe Capital.

Патхак ранее управлял Synapse – компанией, предоставляющей банковские услуги для финтех-проектов. За время своего существования Synapse привлекла более 50 миллионов долларов инвестиций. Однако в 2023 году компания столкнулась с трудностями, в результате чего была вынуждена объявить о банкротстве. Многие клиенты до сих пор не могут получить доступ к своим средствам.

Патхак утверждает, что виновником заморозки средств является банк-партнер Evolve. Он призывает всех, кто имеет претензии, связаться с ним для получения подробной информации.

В новом проекте Foundation Патхак ставит амбициозную цель – автоматизировать экономику с помощью искусственного интеллекта и робототехники. Это должно освободить людей от тяжелой работы и дать возможность заниматься любимыми делами. Однако для достижения этой цели необходимо собрать огромное количество данных для обучения ИИ. Патхак уверен, что успех будет зависеть не только от программного обеспечения или оборудования, но и от правильной инфраструктуры. В ближайших планах – создание гуманоидного робота к концу года.

Foundation стремится превзойти существующие технологии в области восприятия, обрабатывая глубину сцены и распознавая объекты лучше, чем любая система автономного транспорта.