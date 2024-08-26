Исследование опубликовано в журнале Nature Materials.

Ученые из разных стран, включая Польшу и Италию, сделали важное открытие в области световых технологий. Они научились создавать особые кристаллы, которые могут управлять светом при обычной комнатной температуре. Эти кристаллы называются перовскитами и могут использоваться в солнечных батареях и лазерах.

Перовскиты делают из специального раствора, и благодаря новому методу ученые могут контролировать их размер и форму. Это открытие помогает делать кристаллы высокого качества, которые могут работать как нанолазеры и другие важные элементы в оптических устройствах.

Особенно важным материалом для этих кристаллов является соединение цезия, свинца и бромида. Оно идеально подходит для работы с светом из-за своих уникальных свойств. Ученые обнаружили, что благодаря этому материалу можно значительно уменьшить энергию, необходимую для управления светом.

В исследовании также был обнаружен интересный эффект, связанный с созданием особых квазичастиц, которые ведут себя одновременно как свет и как материя. Это открытие может привести к созданию новых устройств, способных работать на уровне отдельных фотонов, что открывает большие возможности для развития оптических технологий.

Эти кристаллы могут быть использованы вместе с существующими кремниевыми технологиями, что делает их очень перспективными для коммерческого использования. Ученые верят, что их открытие поможет в разработке новых оптических устройств, которые будут работать эффективнее и могут быть интегрированы в современные технологии.