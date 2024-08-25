Увеличивается и количество инструментов, позволяющих использовать уязвимости.

В последнее время безопасность компьютеров под угрозой. Во втором квартале 2024 года, по сравнению с первым, атаки на компьютеры с операционной системой Windows увеличились на 23%. Хакеры нашли способ использовать слабые места в драйверах - специальных программах, которые помогают компьютеру общаться с его частями, например, с принтером или мышкой.

Эксперты из "Лаборатории Касперского" рассказали, что такие атаки позволяют злоумышленникам обходить защиту компьютера и получать больше прав, чтобы управлять им. Это может привести к разным проблемам: от внедрения вирусов, требующих выкуп за ваши данные, до шпионажа или даже саботажа.

Ситуация усугубляется тем, что в интернете становится всё больше инструментов, позволяющих использовать эти уязвимости в драйверах. С 2021 года было опубликовано 24 таких проекта, и 16 из них появились только в 2023 году. Это значит, что даже те, кто не обладает особыми знаниями в области программирования, могут попытаться атаковать чужие компьютеры.

Чтобы защитить свой компьютер, важно регулярно обновлять программное обеспечение, включая драйверы, и использовать надёжные антивирусные программы. Также стоит быть внимательным к тому, какие программы и файлы вы скачиваете из интернета.