Полного привода у этого кроссовера нет.

В Индии был представлен обновленный кроссовер Hyundai Alcazar, который является "старшим братом" популярного Hyundai Creta. Этот автомобиль получил новый внешний вид, вдохновленный последним Hyundai Santa Fe пятого поколения. Особенно заметны изменения в передней части: появились новые фары, бампер и решетка радиатора. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения, а колесные диски теперь доступны в размерах 17 и 18 дюймов с обновленным дизайном.

К сожалению, фотографий салона пока нет, но известно, что Hyundai Alcazar предложит просторный интерьер с вариантами компоновки на 6 или 7 мест. Это удлиненная версия Hyundai Creta, что обещает больше места для пассажиров и багажа.

Что касается технических характеристик, то Alcazar сохраняет прежние моторы: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с. и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л.с. Бензиновый двигатель можно сочетать как с механической коробкой передач, так и с роботизированной, а дизельный — с механикой или 6-ступенчатым автоматом. Полный привод в этой модели отсутствует.

Новый Alcazar появится в продаже уже в сентябре этого года. Цены на автомобиль пока не объявлены, но ожидается, что они будут доступны ближе к дате старта продаж.