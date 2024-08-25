Импортозамещение, это возможность проявить собственные конструкторские разработки.

Пассажирский самолет МС-21-300 продемонстрировал выдающийся маневр в воздухе, который обычно характерен для военных летательных аппаратов. Этот маневр называется "ранверсман" и представляет собой сложный элемент высшего пилотажа. Во время выполнения, самолет поднимается вверх под углом, а затем резко меняет направление полета, при этом не теряя высоты. Такие действия чаще всего можно увидеть на военных учениях, когда летчики демонстрируют свои навыки в атаке или при отражении атаки противника.

Специалисты из Ростеха поделились подробностями этого уникального полета. Они рассказали, что для выполнения такого сложного маневра самолет сначала выполняет крутой подъем, в результате которого скорость снижается. После этого лайнер переходит в скольжение на крыле и делает резкий поворот в обратную сторону. Отмечается, что угол подъема в самой высокой точке достигал 90 градусов. Это стало возможным благодаря прочной конструкции самолета, его продуманной аэродинамике и современной системе управления.



Для того чтобы самолет мог продемонстрировать такие возможности, он был подготовлен особым образом: на борту не было груза, а топливный бак был заполнен не до конца. Это позволило уменьшить вес лайнера и обеспечить необходимую маневренность для выполнения фигуры высшего пилотажа.



Такой полет не только демонстрирует высокий уровень мастерства пилотов, но и подчеркивает уникальные характеристики самолета МС-21-300, который способен выполнять сложные маневры, характерные для военной авиации.