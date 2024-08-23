Об этом сообщил президент Geely Holding Group.

В 2025 году на рынке появится новый внедорожник от Zeekr, оснащенный передовым чипом от Nvidia. Это объявление сделали руководители компании Geely и Zeekr.

Nvidia, известная своими инновациями, в сентябре 2022 года представила чип Nvidia Drive Thor. Этот чип обладает вычислительной мощностью в 2000 терафлопс, что в два раза мощнее предыдущей модели Altan и в восемь раз превосходит Orin. С таким чипом новый внедорожник Zeekr обещает стать настоящим прорывом в мире автомобилей.

Nvidia Drive Thor не только мощный, но и умный. Он способен обеспечить высокую производительность искусственного интеллекта, собрав все умные функции автомобиля в одном компактном устройстве. Это позволит автомобилю безопасно и надежно передвигаться в автономном режиме.

Одной из особенностей чипа является его гибкость. Производители автомобилей смогут настроить его под свои нужды, будь то улучшение систем беспилотного вождения, развлекательных приложений или помощи водителю. Это открывает широкие возможности для создания уникальных и инновационных автомобильных решений.