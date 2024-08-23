Новый автомобиль получил большую семиместную компоновку.

Цены на этот автомобиль начинаются от 91 000 и доходят до 102 000 долларов. Tahoe 2025 отличается внушительными размерами: его длина - 5382 мм, ширина - 2058 мм, а высота - 1940 мм. Кроме того, у него довольно большая колесная база, равная 3071 мм.

Особенностью новинки является её вместительность. Внедорожник способен уместить до семи человек, при этом в багажнике имеется 722 литра свободного пространства, которое можно увеличить до 3480 литров, если сложить сиденья. В салоне предусмотрено 13 отделений для хранения различных вещей, что делает Tahoe 2025 идеальным выбором для больших семей или длительных путешествий.

В плане комфорта и технологий Chevrolet также не поскупился. Внедорожник оснащён трехзонным климат-контролем, панорамным люком, многофункциональными спортивными сиденьями и высококачественной аудиосистемой Bose с передовыми технологиями звука. Для водителя и пассажиров доступны 15-дюймовый проекционный дисплей, 11-дюймовая приборная панель и 17,7-дюймовый центральный экран управления, поддерживающий голосовое управление и Apple Carplay.

Что касается технических характеристик, Tahoe 2025 приводится в движение мощным двигателем TurboMax от General Motors, развивающим мощность в 223 кВт и крутящий момент в 500 Нм. Автомобиль комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Для улучшения управляемости и комфорта в движении предусмотрены адаптивная пневматическая подвеска и электромагнитные амортизаторы. Также Tahoe оснащён системой помощи при вождении Super Cruise, обеспечивающей высокий уровень безопасности и контроля на дороге.