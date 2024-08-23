Темпы продаж продолжают расти.

Китайский автопроизводитель Li Auto всё еще лучший у себя на родине. Компания продала более 900 000 своих автомобилей. Этот успех сделал их первым новым брендом из Китая, который так быстро достиг такого большого количества продаж.

Первый автомобиль Li Auto, Li One, появился на рынке в конце 2019 года. За два года компания смогла продать 100 000 автомобилей. После этого последовали новые модели: L9 и L8 были представлены покупателям в августе и ноябре 2022 года, а L7 - в марте 2023 года. Весной этого года начались поставки ещё двух моделей - Li Mega и L6.



Всего несколько месяцев назад, в марте, компания сообщила о достижении отметки в 700 000 проданных автомобилей. И уже через два месяца стало известно, что продажи превысили 800 000. Это быстрое увеличение продаж подчёркивает растущий спрос на автомобили Li Auto и их популярность среди покупателей.



Li Auto продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая покупателям качественные автомобили. Это успех является важным шагом для компании на пути к дальнейшему развитию и расширению.