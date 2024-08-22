ВСУ сохраняют контроль над селом Калиново, на которое так же ведут наступление ВС РФ.

Вооруженные силы России продолжают развивать успешное наступление на Покровском направлении и после выбивания ВСУ из сел Птичье и Камышевка взяли под свой контроль до 60 процентов западного берега Карловского водохранилища. Как сообщают источники еще 30% правобережья перешло в «серую зону», а оставшийся кусок контролирует украинская армия. Причем под контролем ВСУ территория к северо-западу от Карловки.

Карловское водохранилище является ключевым в системе водоснабжения Донецкой агломерации и взятие его под контроль может решить проблему с питьевой и технической водой. Из населенных пунктов под контролем ВСУ остаются только Карловка и Калиново. Последнее, к слову, уже также штурмуется в ходе продвижения на Покровском направлении. Переход населенного пункта под контроль ВС РФ только вопрос времени. После этого Карловка будет взята в клещи и командованию ВСУ придется принимать сложные решения. Вдобавок российские войска начинают перерезать трассу E50 которая вдет в Карловку из Покровска.

Стоит отметить, что ВС РФ готовятся к штурмовым действиям в непосредственной близости от Покровска, Миргорода и Селидово. Эти населенные пункты являются часть подготовленных укреплений ВСУ на этом участке ЛБС и входят в логистическую сеть, которая снабжает 2/3 украинкой группировки войск на Донбассе. Именно эти города являются самой западной частью ДНР и дальше уже начинается Днепропетровская область, из которой и иду военные грузы и свежие резервы.