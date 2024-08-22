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g1tarist
ВС РФ взяли под контроль половину западного берега Карловского водохранилища
ВСУ сохраняют контроль над селом Калиново, на которое так же ведут наступление ВС РФ.

Вооруженные силы России продолжают развивать успешное наступление на Покровском направлении и после выбивания ВСУ из сел Птичье и Камышевка взяли под свой контроль до 60 процентов западного берега Карловского водохранилища. Как сообщают источники еще 30% правобережья перешло в «серую зону», а оставшийся кусок контролирует украинская армия. Причем под контролем ВСУ территория к северо-западу от Карловки.

Карловское водохранилище является ключевым в системе водоснабжения Донецкой агломерации и взятие его под контроль может решить проблему с питьевой и технической водой. Из населенных пунктов под контролем ВСУ остаются только Карловка и Калиново. Последнее, к слову, уже также штурмуется в ходе продвижения на Покровском направлении. Переход населенного пункта под контроль ВС РФ только вопрос времени. После этого Карловка будет взята в клещи и командованию ВСУ придется принимать сложные решения. Вдобавок российские войска начинают перерезать трассу E50 которая вдет в Карловку из Покровска.

Стоит отметить, что ВС РФ готовятся к штурмовым действиям в непосредственной близости от Покровска, Миргорода и Селидово. Эти населенные пункты являются часть подготовленных укреплений ВСУ на этом участке ЛБС и входят в логистическую сеть, которая снабжает 2/3 украинкой группировки войск на Донбассе. Именно эти города являются самой западной частью ДНР и дальше уже начинается Днепропетровская область, из которой и иду военные грузы и свежие резервы.

#сво #всу
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