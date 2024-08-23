Таких автомобилей выпустили очень мало.

АвтоВАЗ привнес новинку для поклонников Lada Niva Travel, представив автомобиль в уникальном цвете "Кориандр". Этот оттенок уже можно встретить в автосалонах, хотя количество таких машин пока что ограничено.

Ранее машины Lada чаще всего окрашивали в классические цвета: белый "Ледниковый", черный "Пантера" и светло-серый "Платина". Особенно интересно, что для моделей Granta был доступен цвет "Платина", а Niva Travel и Niva Legend могли похвастаться темно-зеленым "Несси 2".

Подобная информация появляется благодаря администратору паблика Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте". Он, живя в Тольятти и работая на АвтоВАЗе, делится важной информацией, включая фотографии и данные о предстоящих моделях. таких как новая Lada Vesta NG. Надо сказать, что информация всегда точная.

Это открытие в мире автомобилей Lada подчеркивает стремление компании к обновлению и предложению покупателям чего-то нового и необычного. Цвет "Кориандр" для Lada Niva Travel станет приятным дополнением к уже существующему ассортименту, предлагая автолюбителям больше вариантов для выражения своего стиля.