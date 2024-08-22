Ученые сделали неожиданное открытие, изучая атмосферу Венеры с помощью космического аппарата Европейского космического агентства. Они обнаружили, что в мезосфере планеты увеличилось количество молекул воды и их особого вида - дейтериевой воды. Это заставляет по-новому взглянуть на историю воды на Венере и возможность того, что когда-то там могла существовать жизнь.

Сегодня Венера - это очень горячая и сухая планета с очень плотной атмосферой. Но, возможно, в прошлом она была похожа на Землю и имела много воды.

Исследователи считают, что Венера и Земля изначально имели похожее количество воды. Но на Венере произошли изменения, и теперь там в 120 раз больше дейтерия, чем на Земле. Это говорит о том, что вода на Венере со временем исчезала.

Основная причина этого - солнечный свет, который разрушает молекулы воды в верхних слоях атмосферы, и легкие атомы водорода улетают в космос. Это приводит к увеличению количества дейтерия.

Ученые обнаружили, что на высоте от 70 до 110 км количество воды и дейтериевой воды увеличивается, а их соотношение становится в 1500 раз выше, чем в океанах Земли. Это может быть связано с аэрозолями серной кислоты, которые образуются над облаками и обогащены дейтерием. Когда эти аэрозоли поднимаются выше и испаряются, они высвобождают больше дейтериевой воды.

Это исследование помогает лучше понять, как изменялась атмосфера Венеры и что это значит для истории воды на планете. Понимание этих процессов помогает ученым лучше осознавать, что делает планету пригодной для жизни и как предотвратить негативные изменения на Земле, следуя примеру Венеры.