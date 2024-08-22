Об этом рассказала пресс-служба Росатома.

Завод "Петрозаводскмаш", который является частью Росатома, начал отправку важных компонентов для китайской атомной станции "Тяньвань". Согласно информации от пресс-службы Росатома, первый из четырех насосных агрегатов уже на пути к стройплощадке. Эти агрегаты предназначены для установки в ключевой зоне реактора.

В процессе создания этих насосов они проходят тщательный контроль качества, включая рентгеновскую проверку и ряд испытаний. Самым критическим этапом являются гидравлические испытания под высоким давлением, достигающим 24,5 МПа. Только после успешного прохождения всех этапов проверки, оборудование считается готовым к отправке. Перед отгрузкой агрегаты окрашивают и консервируют для безопасной транспортировки.

Росатом активно работает над двумя проектами строительства атомных электростанций в Китае. Оборудование для этих проектов изготавливается на разных производственных площадках. Все корпуса реакторов для новых блоков АЭС "Тяньвань" и "Сюйдапу" уже отправлены с площадки в Волгодонске. Из Петрозаводска был отправлен полный комплект насосов для седьмого блока АЭС "Тяньвань". В данный момент продолжается работа над изготовлением парогенераторов для четвертого блока АЭС "Сюйдапу", а также над другими важными компонентами для АЭС "Тяньвань" и "Сюйдапу".