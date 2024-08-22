Обновления мелкие, но полезные.

Бренд Omoda, принадлежащий компании Chery, обновил свои популярные модели: кроссовер Omoda C5 и седан Omoda S5.

В седане Omoda S5 теперь есть дополнительные удобства для пассажиров сзади – установлены дефлекторы для системы климат-контроля. Также добавлена внутренняя ручка на крышке багажника, что делает его закрытие более удобным.

Кроссовер Omoda C5 в своих топовых комплектациях получил обновленную систему зарядки для смартфонов. Теперь она не только мощнее, но и оснащена системой охлаждения, что особенно актуально в жаркую погоду. Кроме того, в интерьере автомобиля произошли изменения: блестящий черный пластик, который легко царапался и собирал отпечатки, заменен на матовый, который выглядит более современно и практично.