В него включены персональные рекомендации, куда можно сходить и что посмотреть.

Теперь, абоненам МТС, доступны уникальные цифровые путеводители, которые подбираются под ваши интересы. Всё, что нужно – это авторизоваться через номер мобильного телефона.

Сервис предложит рекомендации, основываясь на анализе ваших данных искусственным интеллектом. Особенно учитываются такие моменты, как уровень дохода и наличие детей. Это помогает точнее подобрать, куда сходить и что посмотреть. Пока доступно шесть разных наборов рекомендаций – от достопримечательностей до кафе и ресторанов.

Функция работает для четырёх регионов:

Самарская область;

Нижегородская область,

Калининград;

Республика Татарстан.

"Благодаря персонализации, планировать поездки станет гораздо проще. Например, семьи с детьми сразу увидят, где в Самаре находится зоопарк или интересные музеи. Это экономит время и делает отдых приятнее." - говорит Лидия Страхова, издатель МТС Travel.

Первые отзывы пользователей показывают, что нововведение пришлось по душе путешественникам. Среднее время, которое люди проводят, изучая контент, увеличилось с трёх до пяти минут. Больше людей стало проходить авторизацию, чтобы просто получить персональные советы – сейчас это делают до 40% пользователей.

Кроме путешествий, МТС Travel начал выпускать еще и гастрогиды по России.