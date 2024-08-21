Российские войска в течение суток значительно продвинулись.

Несмотря на все усилия со стороны Вооруженных сил Украины российская армия продолжает планомерно продвигаться на Торецком направлении и берет под контроль прилегающие к городу территории. Причем наступление продолжается и в самом Торецке, который сегодня обороняют не только военные, но и привлеченные к обороне полицейские подразделения. Кроме того, идет освобождение из-под украинского контроля расположенного южнее города села Нелеповка.

Согласно поступающим сведениям, село Нелеповка сейчас почти полностью находится под российским контролем и только на севере населенного пункта сохраняется присутствие украинских подразделений. Остальная часть села представляет собой или серую зону, или в руках ВС РФ. Такое резкое продвижение стало возможно после падения Новгородского, переименованного Киевом в Нью-Йорк, где до этого была большая группировка ВСУ.

Что касается непосредственно Торецка, то российские войска ведут работу в восточной части города, зайдя в городскую застройку и вытесняя украинские войска западнее и севернее. Согласно официальным данным, продвижение составляет примерно 1,5 км с шириной фронта в 6 км. Командование бросает для отражения российского наступления все имеющиеся в резерве части ВСУ, Нацгвардии и полицейских подразделений. Штурмовые действия сегодня проходят по улице Центральная.

Что интересно, украинский Генштаб не спешит обнародовать новость о потере Нью-Йорка. Командование ВСУ затаилось и выжидает видимо удачного момента, чтобы рассказать гражданам Украины о потере еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике.