Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
ВС РФ наступают на Торецк с востока и берут город в клещи
Российские войска в течение суток значительно продвинулись.

Несмотря на все усилия со стороны Вооруженных сил Украины российская армия продолжает планомерно продвигаться на Торецком направлении и берет под контроль прилегающие к городу территории. Причем наступление продолжается и в самом Торецке, который сегодня обороняют не только военные, но и привлеченные к обороне полицейские подразделения. Кроме того, идет освобождение из-под украинского контроля расположенного южнее города села Нелеповка.

Согласно поступающим сведениям, село Нелеповка сейчас почти полностью находится под российским контролем и только на севере населенного пункта сохраняется присутствие украинских подразделений. Остальная часть села представляет собой или серую зону, или в руках ВС РФ. Такое резкое продвижение стало возможно после падения Новгородского, переименованного Киевом в Нью-Йорк, где до этого была большая группировка ВСУ.

Что касается непосредственно Торецка, то российские войска ведут работу в восточной части города, зайдя в городскую застройку и вытесняя украинские войска западнее и севернее. Согласно официальным данным, продвижение составляет примерно 1,5 км с шириной фронта в 6 км. Командование бросает для отражения российского наступления все имеющиеся в резерве части ВСУ, Нацгвардии и полицейских подразделений. Штурмовые действия сегодня проходят по улице Центральная.

Что интересно, украинский Генштаб не спешит обнародовать новость о потере Нью-Йорка. Командование ВСУ затаилось и выжидает видимо удачного момента, чтобы рассказать гражданам Украины о потере еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике.

#новости #сво #всу #торецк #нелеповка
+
Написать комментарий (0)
Украинские источники обнародовали новую статистику эффективности ПВО ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
2
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
2
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
4
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
2
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Военкоры: Российские войска практически полностью освободили населённый пункт Нелеповка
+
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Смартфон Nubia Z70 Ultra может получить первый в отрасли 1.5K-дисплей с камерой под экраном
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
Сборку моста в Химках для высокоскоростной железнодорожной магистрали завершат в 2024 году
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+
Colorful представила iGame RTX 4080 SUPER Advanced OC с дизайном по игре Black Myth: Wukong
+
В зоне СВО принял участие в боях новейший ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ"
+
Шведское агентство по вооружениям рассматривает возможность отправки персонала на Украину
1
США представили первый в мире Центр беспилотных воздушных боевых операций, размещенный на авианосце
+
Сооснователи Rockstar Братья Хаузеры вошли в топ-5 самых богатых разработчиков игр Великобритании
+
В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
2
Производителям радиоэлектроники продлят налоговые льготы
+
Cadillac выставит на продажу уникальные кроссовки, которые выполнены в стиле электромобилей компании
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
13
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
38
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
70
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
20
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
17
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
4

Сейчас обсуждают

Alexander Bekker
23:09
А с хера ли он должен державною писать? Критиковать тупые действия РКН могут только украинцы? По-моему, им вообще побоку, есть ли у нас в РФ проблемы или нет. Критикуют всё это дерьмо именно россияне,...
DDoS-атака на российские сервисы: проблемы с «Сбой.рф», Telegram и другими платформами
АЕV
23:06
А как же Курск? Или как с лодкой - "она утонула"
Российская армия занимает новые территории на Покровском направлении
PanzerK
23:02
А ты смешной сынок... расскажи это Voodoo ))) Хотя при чём тут 2 года и NV1, который со старта провалился... но в вашей писанине поколения ЕГЭ логику искать бесполезно. Увы успех nVidia лежит не в пло...
Игры серии Virtua Fighter на ПК, и о том, как nVidia не смогла в 3D видеокарты
margent
23:00
Appimage такой: ну да, ну да, пошел я нафиг.
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Cocoa
23:00
Во всём мире для большинства людей цены растут непропорционально доходам. Это тоже отчасти объясняет меняющиеся приоритеты в покупках.
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
Dark_Cloud
22:50
Не знаю, при чем тут хохляцкие деньги РКН содержится из российских налогов, по последней известной мне информации - может, у вас другая, я хз а налоги россияне платят в бюджет из которого финансируетс...
DDoS-атака на российские сервисы: проблемы с «Сбой.рф», Telegram и другими платформами
Script Script
22:50
В Интеле в последнее время вообще смысл не прослеживается
Флагманский Core Ultra 9 285K оказался до 14% быстрее Ryzen 9 9950X
beltar
22:49
Когда создавался NV1 никакого стандарта еще не было, потребительская же ценность железки в любом случае падала до нуля через 2 года. При этом рынок ПК рос так, что nVidia, добившись успеха, неудачу с ...
Игры серии Virtua Fighter на ПК, и о том, как nVidia не смогла в 3D видеокарты
Зю
22:45
Откуда у РКН хохляцкие деньги или налоги? И вообще, чому не державною??
DDoS-атака на российские сервисы: проблемы с «Сбой.рф», Telegram и другими платформами
Николай Владимирович
22:43
В данном случае слово "автомобиль" надо брать в кавычки :)
Ульяновский автомобильный завод выпустил обновленную версию легендарной "буханку"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем