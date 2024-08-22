Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений
Об этом информирует издание Defense News.

Американское командование планирует реорганизовать батальоны связи согласно современным веяниям и из-за развития информационных технологий. Это пройдет под эгидой сокращения штатов и для ускорения принятий решений, которые лягут на подготовленного специалиста. Об этом пишет на своих станицах военной издание Defense News, ссылающееся на собственные источники.

Развитие технологий привело к тому, что большой спектр задач может выполнять один человек, хотя раньше этим занималась целая группа специалистов. Это приводило к тому, что оперативность принятия решений замедлялась. С реорганизацией батальонов связи планируется сократит штат, который сегодня, по мнению американцев, серьезно раздут.

«В соответствии с текущей реструктуризацией рабочих специальностей в подразделении связи отдельные основные функции – сетевая связь, поддержка операций связи, информационные технологии и спутниковая связь – будут объединены в единую работу, которую будет выполнять мастер-сержант» - пишет издание.

Специалисты в звании мастер-сержантов будут самостоятельно принимать решения об организации связи, но пока в США сами до конца не проработали концепцию. Согласно данным издания, более подробная информация появится через 2 – 3 месяца. Что касается военнослужащих, то вероятнее всего в армии США снова пройдут сокращения и множество подготовленных специалистов окажутся на обочине.

#сша #армия #связь #батальон
+
Написать комментарий (0)
Defence24: Финляндия проведёт военно-воздушные учения в конце августа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
3
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
4
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
2
Военкоры: Российские войска практически полностью освободили населённый пункт Нелеповка
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+
Colorful представила iGame RTX 4080 SUPER Advanced OC с дизайном по игре Black Myth: Wukong
+
В зоне СВО принял участие в боях новейший ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ"
+
Шведское агентство по вооружениям рассматривает возможность отправки персонала на Украину
1
Сооснователи Rockstar Братья Хаузеры вошли в топ-5 самых богатых разработчиков игр Великобритании
+
В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
2
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
+
Cadillac выставит на продажу уникальные кроссовки, которые выполнены в стиле электромобилей компании
+
AMD выпускает драйвер Adrenalin 24.8.1 для Black Myth: Wukong, Star Wars: Desperados и Star Strike
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
В ночь с 19 на 20 августа российская армия провела массированную атаку на тыловые районы ВСУ
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
39
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
71
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
20
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
18
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
6

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
03:53
Ну в своё время в Microsoft от меню "Пуск" оказывались, ничего хорошего из этого не вышло.
SwitchBot представляет самый маленький в мире робот-пылесос K10+ Pro с мощностью всасывания 3000 Па
Учи Сипласплас
03:37
Ты что, мы же в апгрейд смотрим(в данной статье)
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
Kaabar
03:23
Война - это мир! Свобода - это рабство! (С) Как же Оруэлл был прав. Сюур какой-то
Глава «Евродипломатии» считает, что снятие ограничений на применение ВСУ западного оружия по РФ «поспособствует миротворческим усилиям»
Александр Еремеев
03:02
Если в след году действительно выпустят, то пройдет 6 лет с выхода третьей части. Долго конечно, хотя между второй и третьей частями и вовсе было 7 лет. С другой стороны в 2014-м был пресиквел, а в 22...
«Бескомпромиссный лутер-шутер»: состоялся анонс Borderlands 4
Максим Явкун
03:00
Вы бы там вообще весь интернет заблокировали, РКНовские дебилы. Для меня Телеграм - один из способов общения с людьми, едва не основной, грубо говоря. А они хотят закрыть эту лавочку...
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
Kira625
02:20
Значит StartAllBack и тому подобные утилиты будут включать в свой состав ещё и панель управления.
SwitchBot представляет самый маленький в мире робот-пылесос K10+ Pro с мощностью всасывания 3000 Па
Za9c
02:09
Любой вопрос в винде решается быстро через панель управления. В этих их новых настройках хрен найдёшь куда закопали нужные тебе вещи. Вы бы лучше помоешный реестр свой вычистили и убрали полностью.
SwitchBot представляет самый маленький в мире робот-пылесос K10+ Pro с мощностью всасывания 3000 Па
Валерий Агапов
01:41
Без компа жизнь трудно представить. Однако через него пошла возможность посадить человека под колпак, контролировать и далее зомбировать и управлять. Но будем оптимистами.
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
Андрей Бабуров
01:33
Это Фузор, и он настоящий термоядерный реактор, или не так? Если не так то почему?
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Gamandril
01:22
Круто, а у меня старая проводка и при дожде соединение с кабелем до квартиры искрит, при включении света кое где идет просадка и ИБП срабатывает. Но мне управляющая компания сказала что можно просто в...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем