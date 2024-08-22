Об этом информирует издание Defense News.

Американское командование планирует реорганизовать батальоны связи согласно современным веяниям и из-за развития информационных технологий. Это пройдет под эгидой сокращения штатов и для ускорения принятий решений, которые лягут на подготовленного специалиста. Об этом пишет на своих станицах военной издание Defense News, ссылающееся на собственные источники.

Развитие технологий привело к тому, что большой спектр задач может выполнять один человек, хотя раньше этим занималась целая группа специалистов. Это приводило к тому, что оперативность принятия решений замедлялась. С реорганизацией батальонов связи планируется сократит штат, который сегодня, по мнению американцев, серьезно раздут.

«В соответствии с текущей реструктуризацией рабочих специальностей в подразделении связи отдельные основные функции – сетевая связь, поддержка операций связи, информационные технологии и спутниковая связь – будут объединены в единую работу, которую будет выполнять мастер-сержант» - пишет издание.

Специалисты в звании мастер-сержантов будут самостоятельно принимать решения об организации связи, но пока в США сами до конца не проработали концепцию. Согласно данным издания, более подробная информация появится через 2 – 3 месяца. Что касается военнослужащих, то вероятнее всего в армии США снова пройдут сокращения и множество подготовленных специалистов окажутся на обочине.