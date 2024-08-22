Машину поставляют из ОАЭ. Под капотом простой 1,5-литровый двигатель.

В России стали доступнее популярные модели автомобилей Suzuki. Согласно последним данным от Autonews, некоторые дилеры в Москве решили сделать цены на такие авто, как Suzuki Jimny, Suzuki Ertiga и Suzuki Baleno, поменьше.

В частности, цена на новый Suzuki Jimny этого года выпуска теперь составляет 4,37 миллиона рублей вместо прежних 4,5. Несмотря на снижение цены, характеристики машины остались без изменений. Под капотом установлен 1,5л движок с мощностью 105 лошадиных сил. Авто оснащено системой полного привода и автоматической КПП.

Suzuki Ertiga также подешевел на 30 тысяч рублей и теперь его можно приобрести за 2,79 миллиона рублей. Эта модель 2024 года выпуска обладает 1,5л движком, у которого мощность 101 лошадиная сила. Также машина имеет передний привод и 6-ступенчатую коробкой передач.

Цена на Suzuki Baleno снизилась на 50 тысяч рублей. Теперь она стоит 2,45 миллиона рублей. Этот хетчбэк, поставляемый из ОАЭ, также имеет 1,5л двигатель мощностью 105 лошадиных сил и АКПП.

Такие изменения в ценообразовании делают покупку новых автомобилей Suzuki более доступной для российских автолюбителей.