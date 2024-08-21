За использование таких роутеров ответственность не предусмотрена.

Это связано с желанием людей смотреть YouTube без ограничений и использовать умную технику, доступ к которой был заблокирован из-за санкций. С начала августа продажи таких устройств увеличились на 40% по сравнению с концом июля.

Эксперты предупреждают, что использование VPN-роутеров может повлечь за собой риск утечки личных данных. Несмотря на это, роутеры с VPN становятся все более популярными не только для просмотра видео на YouTube, но и для доступа к устройствам "умного дома". Так, чтобы управлять "умным" газовым котлом из России, необходимо использовать VPN, который скрывает реальное местоположение устройства.

Сергей Половников, руководитель проекта Content Review, отметил, что за использование VPN-роутеров в России законодательно не предусмотрена ответственность. Однако с марта текущего года в стране ограничена реклама и продвижение VPN-сервисов, а Роскомнадзор заблокировал около 150 популярных VPN-сервисов.

Таким образом, в условиях ограничений и блокировок, роутеры с VPN становятся для многих россиян способом обойти запреты и продолжить использование привычных сервисов и устройств.