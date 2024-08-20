Об этом сообщила пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Завод Haval в Тульской области прекратил выпуск популярных моделей кроссоверов F7 и F7x. Эти автомобили были в числе лидеров продаж, уступая только модели Jolion. Теперь на их место приходит обновленный F7, который появится в продаже 23 августа. Пока не решено, будут ли производить новую версию F7x в России. В компании говорят, что сейчас они анализируют спрос на рынке. Оставшиеся в наличии у дилеров старые модели сейчас распродаются.

С момента появления на рынке в мае 2019 года до июня 2024 года в России было продано более 94 тысяч этих кроссоверов. В 2023 году они заняли второе место по популярности среди покупателей, уступив только Jolion.

Также известно, что МВД России выбрало кроссоверы Haval F7 для своих нужд, отдавая предпочтение автомобилям тульского производства.