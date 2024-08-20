Но бренд Fitbit продолжит свое существование.

Google принял решение прекратить выпуск умных часов под маркой Fitbit. Этот бренд уже несколько лет находится под крылом Google, и в начале 2021 года компания окончательно взяла его под своё управление. Об этом сообщил Сандип Варайх, занимающий должность старшего директора по управлению продуктами Pixel Wearables в Google. Он отметил, что впредь новые модели часов Fitbit не будут выпускаться. Любители этого бренда теперь могут обратить внимание на продукцию Pixel, которая, по словам представителя компании, сохранит привычное качество и надёжность Fitbit.

Тем не менее, бренд Fitbit не исчезнет совсем. Под этим именем будут продолжать выпускать фитнес-трекеры, отличающиеся своей простотой и долговечностью.