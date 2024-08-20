Большинство моделей стоит от 3,5 млн рублей.

В Москве появились новые автомобили Volkswagen Tiguan, но их цены увеличились. Теперь за большинство моделей придется отдать не менее 3,5 миллионов рублей. Одна из версий, Smart Edition, с 1,5-литровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и передним приводом, обойдется в 4 630 000 рублей.

За последний месяц стоимость Volkswagen Tiguan в России возросла. Сейчас можно найти предложение всего за 2 875 000 рублей, что на 300 тысяч больше, чем летом. Эта модель оснащена 1,5-литровым двигателем на 150 лошадиных сил, имеет цифровую панель управления, большой сенсорный экран, сиденья из эко-кожи, мультифункциональное рулевое колесо и климат-контроль на две зоны.

Есть и более мощные варианты. В Находке предлагают автомобиль с 2,0-литровым двигателем на 186 лошадиных сил за 3 575 000 рублей. В Москве можно купить полноприводную модель с двигателем на 220 лошадиных сил за 3 600 000 рублей.

Таким образом, выбор есть, но стоимость автомобилей Volkswagen Tiguan на российском рынке выросла.