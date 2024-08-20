Банки заметили около 257 тысяч попыток со стороны мошенников.

В последнее время преступникам удалось украсть меньше денег с чужих счетов. Согласно последнему отчету Банка России, за апрель-июнь 2024 года было меньше мошеннических операций, чем раньше. Их количество упало на 15% по сравнению с предыдущими месяцами. Банки заметили около 257 тысяч попыток краж, что меньше среднего.

Это уменьшение произошло на фоне увеличения успешно предотвращенных атак. Банки смогли остановить 16,3 миллиона попыток похищения денег на сумму в 2,3 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем обычно.

Но даже с такими усилиями мошенникам все же удалось украсть около 4,8 миллиарда рублей во втором квартале. Это на 25% больше, чем в среднем за предыдущие периоды.

Важно быть бдительными и следить за безопасностью своих счетов, чтобы не стать жертвой мошенников.