Хотя на данный момент продано меньше половины от плана на 2024 год.

Автозавод "Москвич" ставит амбициозные цели на будущее. В следующем году компания планирует продать до 40 тысяч своих автомобилей. Это значительно больше, чем цель на текущий год, которая составляет 27 тысяч машин.

На Московском международном форуме автомобилестроения, Максим Златокрылец, коммерческий директор завода, поделился планами на 2025 год. Ожидается, что продажи достигнут отметки в 35-40 тысяч автомобилей. На сегодняшний день завод уже реализовал около 12 тысяч машин, хотя год ещё не закончился.

"Москвич" сотрудничает с китайскими партнёрами и уже выпустил на рынок кроссоверы "Москвич 3" и "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6". К концу года планируется начать производство нового семиместного кроссовера "Москвич 8".

Эти планы отражают стремление завода увеличить своё присутствие на рынке и предложить покупателям больше выбора. Несмотря на то, что пока выполнено лишь часть годового плана, в "Москвиче" уверены в достижении поставленных целей.