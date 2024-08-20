Об этом рассказали представители компаний, которые занимаются информационной безопасностью.

Эту идею поддерживают важные организации, такие как Совет Федерации, ФСБ и МВД, а также частные компании, работающие в сфере информационной безопасности.

На встрече в начале августа представители этих организаций обсудили, как такой список, или "реестр", может помочь в борьбе с киберугрозами. Они считают, что официальное признание хакеров, работающих на благо безопасности, укрепит защиту важных информационных систем.

Однако не все так просто. Эксперты предупреждают, что пока нет чёткого плана, как всё это будет работать. Они беспокоятся, что без надёжного контроля такой реестр может привести к нежелательным последствиям. Например, компании могут отказаться от работы с важной информацией, если для этого нужно будет вступить в специальный список.

Более того, в России уже были случаи, когда личные данные утекали из различных реестров. Это создаёт риск не только для личной безопасности хакеров, но и может привести к международным проблемам. В частности, есть опасения, что люди из этого списка могут стать мишенью для иностранных правительств, включая США, которые уже показали, что могут арестовывать и обвинять российских специалистов в сфере IT и информационной безопасности.

Таким образом, идея создания реестра "белых" хакеров вызывает много вопросов и требует тщательной проработки, чтобы действительно помочь в защите информации, не создавая при этом новых рисков для участников.