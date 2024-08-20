Скоро начнется гуманитарная катастрофа.

Зимой-весной 2024-го года Российская Федерация вновь нанесла удар по украинской энергетике, которая и до этого уже испытывала серьезные проблемы. Если в то время это не было столь критично, то приближающаяся зима может стать для украинцев настоящей проблемой, а часть больших городов вообще останется без электроэнергии и тепла. Тревогу бьет комиссар Евросоюза по энергетике. Кадри Симсон, которая заявляет, что на Украине может начаться гуманитарная катастрофа и вся из-за падения энергомощности, вырабатываемой в стране.

Как заявляет комиссар, российские удары привели к падению модности до 9 ГВт при необходимых 18 – 20 ГВт. Проблема возникла из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, выведению из строя больших ТЭЦ и регулярного поражения трансформаторов. При этом до начала СВО, как пишет газета Financial Times у Украины был избыток мощности в размере 50 ГВт. Теперь же Симсон заявляет, что ЕС должны помочь украинскому народу и экспортировать электричество из Европы.

Стоит отметить, что еще во время первого года Спецоперации Украина продавала электричество на запад, даже с учетом ударов по электростанциям и объектам, перешедшим в руки России. Дешевое электричество было одним из экспортных товаров страны, так как в Европе оно традиционно стоит намного дороже. Теперь же чиновница предлагает покупать украинцам электричество по завышенным цена, которые те могут и не потянуть. Разве что Европарламент снова сыграет в добрых соседей и поставит энергию в качестве помощи.