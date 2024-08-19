Телефоны HMD, выпущенные в Китае, будут отличаться от глобальных версий.

HMD Global, компания, которая ранее выпускала телефоны под маркой Nokia, теперь входит на китайский рынок под своим именем. Это означает, что новые модели телефонов будут продаваться не под брендом Nokia, а под маркой HMD. Это касается как кнопочных телефонов, так и других моделей.

Это решение было официально объявлено на сайте Nokia в социальной сети Weibo. Таким образом, HMD отказывается от производства смартфонов Nokia, сосредотачиваясь на разработке и продаже устройств под собственным брендом.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в начале года, когда на выставке MWC компания представила свои мобильные телефоны. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Nokia и HMD, заключенному в мае 2016 года. Согласно этому соглашению, HMD получила право выпускать телефоны под брендом Nokia.

Теперь же ожидается, что телефоны HMD, которые будут продаваться в Китае, будут иметь отличия от тех версий, что доступны на глобальном рынке. Это стратегический шаг для компании, направленный на завоевание доли на одном из крупнейших рынков мира.

Таким образом, для поклонников бренда Nokia это может означать конец эры, но для HMD это новое начало, полное возможностей на китайском рынке.