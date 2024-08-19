Причем планируется не дословный перевод, а качественная передача смысла.

Яндекс разрабатывает новую функцию для своей нейросети YandexGPT, которая обещает улучшить перевод текстов с изображений и видео. В отличие от обычных переводов, новая технология будет стремиться к передаче смысла, а не просто к дословному переводу. Для реализации этой задачи компания ищет около десяти AI-тренеров. Эти специалисты будут работать над обучением нейросети, чтобы она могла распознавать и переводить текст не только с изображений, но и с аудио- и видеоматериалов. От кандидатов ожидается владение английским языком на высоком уровне и профессиональные навыки перевода.

Команда Яндекса считает, что существующие нейросети часто предлагают переводы, которые хоть и точны с лексической точки зрения, но не всегда корректно передают смысл. В связи с этим, в Яндексе стремятся создать систему, которая будет выдавать переводы, максимально приближенные к идеальному пониманию текста в его контексте. Это касается различных областей, включая такие специфические, как физика или юриспруденция.

Нововведение от Яндекса обещает существенно улучшить качество машинного перевода, делая его более понятным и доступным для пользователей.