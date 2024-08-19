ВС РФ блокируют отряды ВСУ дистанционной постановкой минных полей.

Украинская армия предпринимает попытки изолировать временно занятую часть Глуховского района Курской области путем выбивания мостов через реку Сейм. Вместе с падением мостов российская группировка войск на правом берегу реки может оказаться отрезанной от «большой земли». Приходят новости, что ВСУ высокоточными ударами нанесли огневое поражение уже третьего моста. Для ударов они используют поставленные западом комплексы c M142 HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EF.

Российская армия в свою очередь отплачивает украинским оппонентам высокоточными ударами из ОТРК «Искандер» и массированными бомбардировками. Также отмечается факт использования систем дистанционного минирования «Земледелие». С помощью установки мины устанавливаются в промежутках между позициями украинских подразделений и тем самым блокируют их передвижение, вынуждая ВСУ постоянно заниматься разминированием и терять на этом специализированную технику. Подобные минные поля постепенно окружают наиболее опасные группы украинской армии, а также блокируют подходы с территории Сумской области.

Стоит отметить, что зачастую украинские силы используют для разминирования даже не специализированную технику, а простую, которая часто остается на минном поле и становится легкой добычей для подразделений ВС РФ, оснащенных противотанковыми комплексами. Также в «демонтаже» техники принимают активное участие операторы беспилотников.

Стоит отметить, что ситуация в Курской области остается предельно сложной и украинцы продолжают скапливать на занятых участках крупные войсковые группировки. Резервы регулярно подходят со стороны украинской границы и пока неизвестно когда это прекратится.