У создателя проекта Hamster Kombat возник конфликт с инвесторами.

Проект "Hamster Kombat", который привлек внимание более 200 миллионов пользователей, столкнулся с серьезными проблемами. Создатель проекта, Эдуард Гуринович, вступил в конфликт с инвесторами, что может поставить под угрозу будущее игры.

"Hamster Kombat" - это игра, где пользователи могут зарабатывать виртуальные монеты. Многие надеялись обменять эти монеты на реальные деньги после того, как они появятся на криптовалютных биржах. Однако из-за споров внутри компании, этот процесс может затянуться.

Суть конфликта заключается в том, что Гуринович отказывается признавать заслуги компаний, помогавших в разработке игры. Он утверждает, что они не имеют прав на долю прибыли. Однако было выявлено, что игра разрабатывалась с использованием ресурсов компании Arenum, что делает ситуацию еще более запутанной.

Компания AD.RU, один из инвесторов, уже выразила намерение судиться с Гуриновичем из-за неясности в правах на прибыль. Это может привести к задержке листинга монеты на биржах, что, в свою очередь, разочарует многих пользователей.

В итоге, будущее "Hamster Kombat" и его монеты остается под вопросом. Инвесторы и разработчики должны будут найти общий язык, чтобы решить текущие проблемы и двигаться дальше. В противном случае, миллионы пользователей, вложившие свое время и, возможно, деньги в игру, могут остаться ни с чем.