Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Сотни миллионов фанатов Hamster Kombat могут остаться ни с чем
У создателя проекта Hamster Kombat возник конфликт с инвесторами.

Проект "Hamster Kombat", который привлек внимание более 200 миллионов пользователей, столкнулся с серьезными проблемами. Создатель проекта, Эдуард Гуринович, вступил в конфликт с инвесторами, что может поставить под угрозу будущее игры.

"Hamster Kombat" - это игра, где пользователи могут зарабатывать виртуальные монеты. Многие надеялись обменять эти монеты на реальные деньги после того, как они появятся на криптовалютных биржах. Однако из-за споров внутри компании, этот процесс может затянуться.

Суть конфликта заключается в том, что Гуринович отказывается признавать заслуги компаний, помогавших в разработке игры. Он утверждает, что они не имеют прав на долю прибыли. Однако было выявлено, что игра разрабатывалась с использованием ресурсов компании Arenum, что делает ситуацию еще более запутанной.

Компания AD.RU, один из инвесторов, уже выразила намерение судиться с Гуриновичем из-за неясности в правах на прибыль. Это может привести к задержке листинга монеты на биржах, что, в свою очередь, разочарует многих пользователей.

В итоге, будущее "Hamster Kombat" и его монеты остается под вопросом. Инвесторы и разработчики должны будут найти общий язык, чтобы решить текущие проблемы и двигаться дальше. В противном случае, миллионы пользователей, вложившие свое время и, возможно, деньги в игру, могут остаться ни с чем.

#игры #hamster kombat #хомяк #тапалки #криптоигры #криптопроект
+
Написать комментарий (0)
Для запуска реалистичного конкурента Sims 4 — "inZoi" потребуется как минимум GeForce RTX 2060
Российским разработчикам игр в Steam придется платить дополнительную комиссию при продаже в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мощная солнечная вспышка Х-класса достигла Земли и нарушила работу телекоммуникаций по всей Азии
2
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
9
Politico: В США рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16
+
Tom’s Hardware представили топ-13 лучших видеокарт в августе 2024 года
2
Пользователи нашли настройку в Windows 11, позволяющую поднять fps процессоров Ryzen 9000 в играх
3
В приложении YouTube на Android появится размытое нижнее меню
+
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
+
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
9
СберБанк обновил систему входа в свою веб-версию "СберБанк Онлайн"
2
Shift Up готовится выпустить Stellar Blade на PC - студия выполнила обязательства перед Sony
+
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
8
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
5
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
12
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
2
Пользователи Windows 11 жалуются на падение производительности после установки обновления KB5041585
5
Появилась информация о трёх часах Garmin в преддверии выставки IFA 2024
1
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
6
Смартфоны серии Oppo Find X8 и OnePlus 13 будут иметь схожий дизайн передней панели
+
Представлен список смартфонов OPPO, для которых Android 15 станет последним обновлением ОС
+
Релиз MiniOS 3.3.4: Новые возможности и улучшения
+

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
14
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
8
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
12
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
100
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
17
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
8
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
13
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Путь Человека-Паука, Майлза Моралеса, в комиксах
+

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
08:34
Автор спасибо, я побежал на авито за 1070, она же все игры тянет)
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
Михаил Авраменко
08:34
А ты, небось, рядом с ними бежал, пиндабол? Или можешь только со своего старого дивана на кухню за пивом бегать?
В Курской области, в Льговском районе, ситуация стала стабильнее
Апшеронский скакел
08:33
Чтоб твои HDD успевали писать при передачи в сети данных
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
AleksK
08:22
Вот теперь будут, а Сумская область будет в руинах
Украина планирует создать "зону безопасности" на территории Курской области
Amon Amarth
08:14
Дороже
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Amon Amarth
08:12
Зачем RAID для архива домашних семейных фото? Я тоже держу копию папки с фотографиями на отключенном от питания диске. Включаю для резервирования раза два в год. Наверное, по мнению большинства местн...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Апшеронский скакел
08:09
...совершившего качественный скачок... Так дроны эту технику уже сами подсвечивают при обнаружении
"Искандер-М" уничтожил на Сумщине M270B MLRS, представляющую собой "тяжелую" версию HIMARS
Владимир
08:07
Это какой то ппц картель гос.уровня... .
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
Владимир
08:06
512 зон это ппц как мало. 2к минимум нада для 4к контентику.
Модель Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 года выходит на глобальный рынок
Ezdiumno_ru
07:59
Вердикт - имейте прямые ручки и тогда у вас все всегда будет работать как вам надо. Десятка была неплоха. Сейчас Одиннадцатая работает отлично, обновляется и не кашляет. Читаю ужастики про обновления ...
Новое обновление Windows 11 вызывает проблемы с производительностью и загружает ЦП на 100%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем