Одно нажатие кнопки поможет перенести 2 тысячи роликов.

Rutube предлагает новую возможность для видеоблогеров - теперь можно легко перенести свои видео с YouTube. Это особенно удобно для тех, кто хочет сменить платформу, ведь весь процесс теперь автоматизирован.

Благодаря новой функции, авторы могут перенести до двух тысяч видеороликов в один клик, что значительно упрощает переход. В зависимости от объема контента, процесс может занять от нескольких часов до пяти дней.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно подтвердить владение каналом на YouTube, добавив уникальный код в описание. После этого можно переносить видео размером до 25Гб и длительностью до 5ч. При этом сохраняются все важные данные: название, описание, обложка и дата публикации.

Это отличная возможность для тех, кто ищет альтернативу YouTube и хочет сделать переход максимально простым и быстрым.