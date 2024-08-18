Презентация может состояться уже в следующем месяце.

Глава потребительского отдела компании Huawei, Ричард Ю, был замечен с новым складным смартфоном. Этот телефон отличается от привычных моделей: у него три экрана и он складывается в двух местах.

По информации из сети, скоро мы увидим официальное представление этого гаджета. Фото устройства уже появились в интернете благодаря аккаунту WHYLAB. На снимках видно, что, несмотря на свою сложность, смартфон достаточно тонкий, возможно, даже тоньше, чем последняя модель Samsung Galaxy Z Fold.

Особенностью новинки является её способность складываться дважды, благодаря чему размер экрана может достигать 10 дюймов. Это значительно больше, чем у других складных телефонов на рынке. Однако такая конструкция может привести к появлению складок на экране и увеличению цены устройства.

Инсайдеры утверждают, что презентация смартфона запланирована на сентябрь. Ожидается, что тогда Huawei поделится всеми подробностями и характеристиками нового устройства.