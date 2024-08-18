Компания завершила этапы сборки, интеграции и тестирования.

Эти аппараты, Blue и Gold, готовы к последним проверкам на мысе Канаверал, Флорида. Они станут частью миссии ESCAPADE, которая изучит магнитные поля и плазму вокруг Марса. Это поможет ученым узнать больше о климате Марса.

Компания Rocket Lab, известная своими космическими разработками, снова в центре внимания. На этот раз они готовятся к запуску двух аппаратов на Марс. Аппараты были разработаны в сотрудничестве с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета в Беркли и NASA. После тщательной сборки и проверок в Калифорнии, аппараты отправили на мыс Канаверал для финальных подготовок.

На мысе Канаверал, в Космическом центре имени Кеннеди, специалисты Rocket Lab проведут последние тесты перед запуском. Запуск будет осуществлен на ракете New Glenn от компании Blue Origin. Это не первый космический проект Rocket Lab с NASA, но отправка на Марс — это новый и важный шаг.

Миссия ESCAPADE важна для науки. Она поможет ученым понять, как магнитные поля и плазма влияют на атмосферу Марса. Это даст новые знания о том, как менялся климат на Красной планете.

Основатель Rocket Lab, сэр Питер Бек, и Роб Лиллис, главный исследователь миссии, подчеркивают значимость этого проекта. Они говорят о том, что это большой шаг в изучении Марса и в космических исследованиях в целом.

Все готовятся к скорому запуску. Это большой шаг вперед в изучении космоса и Марса. Rocket Lab и их партнеры вносят важный вклад в науку и исследование космоса.