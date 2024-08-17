Тот же Toyota RAV4, но только для Китая.

В России появился новый автомобиль - Toyota Wildlander. Эта модель, созданная в Китае, похожа на знакомый многим Toyota RAV4, но с некоторыми изменениями в дизайне.

Toyota Wildlander доступен в двух вариантах: с бензиновым двигателем мощностью 171 лошадиную силу и гибридным, который развивает 222 л.с. Клиенты могут выбрать между передним и полным приводом. Цена на бензиновую версию начинается от 4,59 миллиона рублей, а гибрид обойдется в 5,85 миллиона.

Габариты автомобиля составляют 4665 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту, с колесной базой 2690 мм.

Этот кроссовер уже доступен у российских дилеров.